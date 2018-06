PSV hengelt met Dumfries andermaal versterking binnen

PSV heeft zich versterkt met Denzel Dumfries, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 22-jarige verdediger wordt overgenomen van sc Heerenveen en heeft in Eindhoven een vijfjarig contract ondertekend, dat hem tot medio 2023 aan PSV verbindt. De Friezen houden naar verluidt een bedrag van 5,5 miljoen euro over aan Dumfries.

Dumfries speelde pas één seizoen voor sc Heerenveen. De Friezen namen hem in de zomer van 2017 over van Sparta Rotterdam, dat destijds circa 750.000 euro overhield aan de vleugelverdediger. Dumfries kwam pas op relatief late leeftijd in het profvoetbal terecht, want tot zijn achttiende speelde hij voor de amateurs van Barendrecht. Sparta haalde hem daar in 2014 weg en binnen een mum van tijd groeide hij in Rotterdam-West uit tot speler van het eerste elftal.

Totaal speelde Dumfries 72 wedstrijden voor Sparta, alvorens hij de Spangenaren inruilde voor sc Heerenveen. In Friesland speelde de verdediger afgelopen seizoen 37 duels, waarin hij 4 keer wist te scoren en 8 assists afleverde. Zijn contract in Heerenveen liep nog tot medio 2021. Bij PSV moet Dumfries de opvolger van Santiago Arias worden, die na het WK hoogstwaarschijnlijk een transfer gaat maken.

In een eerder stadium versterkte PSV zich al met Angeliño, die de opvolger moet worden van Joshua Brenet. Hij was afgelopen seizoen de linksback van de Eindhovenaren, maar verkaste naar het Duitse TSG 1899 Hoffenheim. PSV haalde eerder ook Nick Viergever en Lars Unnerstall binnen, al wordt laatstgenoemde direct verhuurd aan VVV-Venlo. Alle nieuwelingen van PSV zullen op 27 juni bij de eerste training gepresenteerd worden.

“Ik voel me fantastisch. PSV is een geweldige club met een prachtig stadion, waar in het verleden vele toppers speelden", reageert Dumfries op de website van zijn nieuwe werkgever. "Dat vond ik al toen ik vroeger naar de club op tv keek. Ik heb hard gewerkt om hier te kunnen staan en ga er alles aan doen om te slagen. Wat er van mij verwacht mag worden? Duels van mijn directe tegenstander winnen, dat vind ik gewoon mooi. Die winnaarsmentaliteit wil ik aan de supporters laten zien. Ik wil gaan vlammen."