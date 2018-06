Abidal benadrukt: ‘We hebben niet in gedachten om een spits te kopen’

Éric Abidal is dinsdagmiddag gepresenteerd als technisch secretaris bij Barcelona. De Fransman moet samen met Ramón Planes versterkingen voor het eerste elftal gaan identificeren en hun eerste taak zal de opvolging van Andrés Iniesta zijn. Diverse namen werden reeds gelinkt aan een transfer naar Barça, maar Abidal geeft toe dat de middenvelder moeilijk te vervangen is.

“We moeten een beslissing nemen op basis van de behoeften van het team. Maar we kunnen een speler met de kwaliteiten van Iniesta amper vervangen, dat is praktisch onmogelijk”, wordt Abidal door verschillende Spaanse media geciteerd tijdens zijn presentatie. “We gaan eerst een analyse maken van de situatie en pas daarna zullen we de markt op gaan. Er is al met Ernesto Valverde gesproken, maar het is niet zo dat we in gedachten hebben om een spits te kopen.”

“Het gaat erom dat we een sterk team bouwen, maar voordat we dat doen moeten we een analyse van de situatie maken”, vervolgt de Fransman. Abidal ziet nog een toekomst voor zijn landgenoot Ousmane Dembélé bij Barcelona. De aanvaller kende een moeizaam eerste seizoen in Catalonië. “We willen dat hij nu een geweldig WK speelt. Daarna kan hij uitrusten en hier terugkeren. We kijken er naar uit om het beste in hem naar boven te halen.”

Barcelona werd de afgelopen tijd nadrukkelijk in verband gebracht met Antoine Griezmann, maar hij maakte onlangs bekend voorlopig bij Atlético Madrid te blijven. “Dat is zijn beslissing en daar wil ik verder geen discussie over voeren. Het belangrijkste is nu de planning voor volgend seizoen en de toekomst van het team. Er zullen eerst intern gesprekken gevoerd moeten worden”, besluit Abidal, die naast sportief directeur Pep Segura zal gaan werken.