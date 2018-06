Colombia komt horrorstart niet te boven en verliest van Japan

Japan heeft zijn eerste wedstrijd op het WK enigszins verrassend gewonnen van Colombia. De Zuid-Amerikanen kwamen al na drie minuten met tien man te staan, nadat Carlos Sánchez met een rode kaart van het veld werd gestuurd wegens een handsbal in het strafschopgebied. Shinji Kagawa bracht Japan al vroeg op voorsprong, waarna Juan Quintero gelijkmaakte. Uiteindelijk bezorgde Yuya Osako de Japanners in de tweede helft een 1-2 zege.

De wedstrijd tussen Colombia en Japan in Saransk kende een stormachtig begin. Een inzet van Osako werd in eerste instantie nog gekeerd door de Colombiaanse doelman David Ospina, waarna de rebound van Kagawa door Sánchez met de hand uit het doel werd gehouden. Damir Skomina was na 2 minuten en 56 seconden onverbiddelijk, legde de bal op de stip en stuurde de middenvelder van Espanyol met een rode kaart van het veld. Slechts één speler kreeg ooit sneller een rode kaart op een WK: José Batista werd in 1986 tijdens het duel tussen Uruguay en Schotland al na 54 seconden van het veld gestuurd.

Kagawa maakte vervolgens vanaf elf meter geen fout en bracht de Japanners zo al razendsnel aan de leiding. Colombia liet het er niet bij zitten en ging na de vroege tegenslag op zoek naar de gelijkmaker. Radamel Falcao dook op in kansrijke positie, maar wist de bal te weinig kracht mee te geven. Na een half uur spelen greep de Colombiaanse bondscoach José Pékerman in. Juan Cuadrado verliet het veld voor Wilmar Barrios, waarmee de keuzeheer zijn middenveld wilde versterken. Vijf minuten voor rust kregen de Colombianen de verdiende gelijkmaker.

Na een door Falcao uitgelokte vrije trap mocht Juan Quintero aanleggen vanaf de rand van het strafschopgebied. De middenvelder mikte de bal onder de muur door in de uiterste hoek, waardoor de Japanse doelman Eiji Kawashima de bal alleen nog achter de lijn kon keren. Na rust beperkte Colombia zich met name tot verdedigen, waardoor de kansen vooral voor Japan waren. Pogingen van Osako, Takashi Inui en Genki Haraguchi leverden gevaar op, maar brachten Ospina niet in de problemen. Na een uur spelen besloot Pekerman James Rodríguez, die wegens een spierblessure niet fit genoeg was om te starten, in het veld te brengen voor doelpuntenmaker Quintero.

Een kwartier voor tijd zette Japan zijn overwicht alsnog om in een doelpunt. Een hoekschop van Keisuke Honda werd door Osako tussen vier verdedigers in binnen gekopt. In de slotfase probeerde Colombia nog aan te zetten om de gelijkmaker te forceren, maar het was duidelijk dat de gehele wedstrijd met tien man spelen de nodige krachten had gekost. Andersom had Japan in de omschakeling de score nog uit kunnen bouwen, maar in de 1-2 stand kwam uiteindelijk geen verandering meer.