Zanetti: ‘Ik had hem graag bij de Argentijnse ploeg gezien in Rusland’

Argentinië begon afgelopen zaterdag met een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen IJsland aan het WK in Rusland. De meest opvallende afwezige bij de Argentijnen is Mauro Icardi, die afgelopen seizoen goed was voor 29 doelpunten namens Internazionale. Volgens Javier Zanetti had de 25-jarige spits het ‘verdiend’ om deel uit te maken van de selectie van Argentinië.

“Ik heb het al eens gezegd en herhaal het nog maar eens: Mauro verdient een kans op basis van wat hij doet en heeft gedaan. Ik had hem graag bij de Argentijnse ploeg gezien hier in Rusland. Maar dat is helaas niet het geval. Hij is nog jong en heeft een veelbelovende toekomst voor zich”, zegt Zanetti in gesprek met verschillende Argentijnse media. Icardi speelde tot dusver slechts vier interlands en maakte in november 2017 voor het laatst deel uit van de Argentijnse selectie.

“Ik ga er vanuit dat Icardi in de toekomst wel deel zal uitmaken van de Argentijnse selectie”, vervolgt de 144-voudig Argentijns international, die tegenwoordig vice-president van Internazionale is. Na het teleurstellende resultaat in de eerste groepswedstrijd is er de nodige kritiek op bondscoach Jorge Sampaoli. “Dit team heeft geweldige spelers, maar het heeft allemaal tijd nodig. De kwalificatie verliep moeizaam.”

“Sampaoli staat ook nog niet zolang aan het roer bij Argentinië en alle veranderingen kunnen niet zo snel worden doorgevoerd. De volgende wedstrijd tegen Kroatië wordt een belangrijke test”, besluit Zanetti. Argentinië neemt het komende donderdag in Nizhnij Novgorod op tegen Kroatië, dat zijn eerste groepswedstrijd met 2-0 wist te winnen van Nigeria.