Crisisberaad bij Duitsland loopt uit: ‘We hebben elkaar de waarheid gezegd’

Mexico zorgde zondag in zijn eerste groepswedstrijd op het WK direct voor een daverende verrassing. De ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio was na een spectaculaire wedstrijd in Moskou met 1-0 te sterk voor regerend wereldkampioen Duitsland. Hirving Lozano kroonde zich met een doelpunt in de eerste helft tot matchwinner in het Luzhniki Stadion en zorgde daarmee voor teleurstelling in voetbalminnend Duitsland.

De technische staf en spelers hebben tijdens een crisisberaad de grootste zorgen na de nederlaag besproken, zo liet doelman en aanvoerder Manuel Neuer dinsdagmiddag tijdens een persconferentie weten. Hij verscheen later op het perspraatje omdat het gesprek uitliep. “We hebben geen blad voor de mond genomen, zodat het beter gaat tegen Zweden. We hebben lang gesproken en elkaar de waarheid gezegd. We zijn eerlijk tegen elkaar geweest. Zulke vergaderingen zijn goed en geven een bevrijdend gevoel."

Volledige toewijding en inzet moet het credo zijn. “Iedereen moet zichzelf afvragen: Ben ik klaar om alles te geven? We zijn boos op onszelf en teleurgesteld over wat we hebben laten zien. We kijken nu wat er beter moet. Het belangrijkste is dat we samen blijven optrekken. Er mag geen ruimte zijn voor twee gedachten.”

Duitsland kreeg in eigen land veel kritiek op het slappe optreden. Analytici en fans schrokken van het gebrek aan creativiteit en zetten vraagtekens bij de meerwaarde van Mesut Özil, die al een tijdje onder vuur omdat hij zich samen met Ilkay Gündogan liet vereeuwigen met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. “Wat betreft onze prestaties: ik denk niet dat we veel spelers moeten vervangen”, reageerde Neuer.

Een tweede nederlaag, zaterdag tegen Zweden, kan de titelverdediger noodlottig worden. “We hebben geen tweede wake-up call nodig, we willen naar de finale. We geloven nog steeds dat we de knock-outfase kunnen bereiken. We spelen nu alleen nog maar finales. We moeten laten zien wat ons zo sterk maakte in het verleden.”