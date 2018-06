‘Eerlijk, als ik gefocust ben, zou ik niet onderdoen voor Jordi Alba’

Jeroen Lumu speelde tot op heden voor zeven verschillende clubs in Nederland, Bulgarije, Oostenrijk, Turkije en India. Het contract van de 23-jarige Lumu bij Delhi Dynamos liep in maart af, waardoor hij nu op zoek is naar een nieuwe club: “Waarschijnlijk ga ik naar Spanje toe. Er is nog niks getekend, maar dat komt wel goed. Het is bijna rond.”

“Het gaat om een club uit het tweede niveau. Ik ben allang blij als ik in Spanje kan spelen. Het is mijn droombestemming. Ik wilde nergens anders naartoe”, vervolgt Lumu in gesprek met VICE Sports. NEC bood Lumu nog aan om zichzelf een week lang te tonen op de training. “Maar ik ga mijn tijd daar niet aan verdoen, want ik weet gewoon dat ik het aankan. Ik wil gewoon gelijk tekenen.”

Lumu was eerder onder meer actief voor sc Heerenveen en hij stelt dat de Friese club afspraken niet nakwam: “Auto en huis moest ik zelf regelen, terwijl we wel hadden afgesproken dat ik die zou krijgen. Maar ik heb zelf zeker ook dingen gedaan die niet goed waren. Ik wil niet alleen de schuld in de schoenen van zo’n club schuiven. Ik had geen discipline. Ik ging liever feestjes pakken."

Vroeger was Lumu buitenspeler, maar tegenwoordig veelal linksback. “Ik kan er goed uit de voeten. Aanvallen vind ik ook nog steeds leuk. Maar ik hou niet van scoren. Ik geef liever een assist dan dat ik hem zelf maak”, aldus Lumu, die stelt dat, als hij discipline toont, hij zomaar de middenmoot of top van LaLiga kan halen. “Barcelona is altijd mijn droomclub geweest. Maar dat is al te hoog gegrepen. Eerlijk, ik zou niet onder doen voor Jordi Alba, als ik gewoon gefocust ben. Nu nog niet, maar over een paar jaar.”