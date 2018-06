'Als het nodig is voor de titel, veroorzaak ik weer net zoveel penalty's!'

De transferzomer is in volle gang en de naam Nicolas Isimat-Mirin wordt regelmatig genoemd in verband met een potentiële overgang naar een buitenlandse club. De Franse mandekker is voorlopig echter nog gewoon speler van PSV en Voetbalzone sprak hem op trainingscomplex De Herdgang. Justus zaagde hem door en Nicolas vertelde onder meer over zijn idolen, zijn doelen en de penalty's die hij afgelopen seizoen veroorzaakte.