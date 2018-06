Diego Costa: ‘De klootzak zal nu wel goed betaald krijgen!’

Antoine Griezmann heeft na lang wikken en wegen besloten om Atlético Madrid trouw te blijven. Maandag tekende de spits een contract bij los Cholchoneros dat zal lopen tot medio 2023. Diego Costa is blij met de contractverlenging van zijn teamgenoot en zegt niet verrast te zijn door zijn beslissing om bij Atlético te blijven.

In de veelbesproken documentaire La Decisión liet Griezmann blijken niet naar Barcelona te gaan. De Catalaanse topclub was bereid de afkoopclausule ter hoogte van honderd miljoen euro te lichten, maar de Fransman wilde zelf uiteindelijk niet verkassen. Griezmann liet weten dat ‘liefde en mijn hart’ hem hebben doen besluiten niet te transfereren.

Diego Costa is blij dat Griezmann volgend seizoen wederom in het shirt van Atlético te bewonderen zal zijn, zo geeft hij aan bij Onda Cero. “Ik heb de documentaire van Griezmann niet gezien. Ik wist dat hij veel voelde voor ons, de fans, de rest van de mensen. Hij was uiteindelijk blij toen de knoop was doorgehakt. Hij weet ook dat iedereen hem lief heeft."

“Hij is een jongen die heeft geleden. Maar hij heeft een groot hart, een jongen met gevoel. De klootzak zal nu wel goed betaald krijgen!”, grapt de Spanjaard, die zichzelf beter vindt voetballen bij Atlético dan bij Chelsea: “Ik ben echt beter. Atlético is heerlijk. De club heeft een groei doorgemaakt en heeft nu de mogelijkheid om goede contracten aan te bieden”, besluit de aanvaller.