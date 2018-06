‘Sensatie uit Eerste Divisie’ laat contract ontbinden en tekent in België

Tarik Tissoudali speelt volgend seizoen bij Beerschot Wilrijk in Antwerpen, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. De 25-jarige Amsterdammer tekende een contract voor drie jaar bij de club, die op het tweede Belgische niveau speelt. Tissoudali wordt op de clubsite omschreven als ‘sensatie uit de Nederlandse Eerste Divisie’.

Tissoudali heeft zelf zijn contract bij Le Havre laten ontbinden. Na een goed seizoen bij Telstar tekende hij in 2016 een contract bij die Franse club, maar hij kwam er niet aan spelen toe. Hij werd door Le Havre verhuurd aan achtereenvolgens sc Cambuur, VVV-Venlo en De Graafschap. Tissoudali is zeer verheugd met deze volgende stap.

"Het is een club met ambitie", zegt Tissoudali op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. "En ze hebben komend seizoen een goede trainer: Stijn Vreven." Het afgelopen halfjaar speelde Tissoudali op huurbasis voor De Graafschap en in zestien competitiewedstrijden voor de promovendus kwam hij tot negen treffers.

“Er was veel interesse voor Tarik. Wij speelden het kortst op de bal en Tarik koos voor het project Beerschot Wilrijk. Tissoudali is een vaardige buitenspeler met statistieken. Net als Loris Brogno heeft hij in de voorbije jaren heel wat goals gemaakt en assists gegeven. Beiden moeten er voor zorgen dat er vanuit meer posities kan gescoord worden”, aldus Jan van Winckel van Beerschot.