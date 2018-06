Teleurgesteld Barcelona gaat na WK met Piqué en Umtiti praten

Antoine Griezmann maakte vorige week bekend dat hij bij Atlético Madrid blijft. Al maandenlang werd de aanvaller gelinkt aan een transfer naar Barcelona, dat bereid was de afkoopclausule van honderd miljoen euro te lichten. Griezmann koos er desondanks toch voor om in Madrid te blijven en dat deed hij in de documentaire La Decisión.

De documentaire is echter geproduceerd door Kosmos Studios, dat is opgezet door Gerard Piqué. In aanloop naar de uitzending maakte de verdediger reclame voor de documentaire via Twitter, waarbij Piqué stelde dat de popcorn uit de kast kon worden getrokken. Ook Samuel Umtiti, die dezelfde zaakwaarnemer heeft als Piqué en tevens ploeggenoot is van Griezmann bij de nationale ploeg van Frankrijk, liet via Twitter weten uit te kijken naar de uitzending.

Het mislopen van Griezmann was voor veel fans van Barcelona een hard gelag, net als de indirecte betrokkenheid van Piqué en Umtiti. “Als club respecteren wij elke beslissing van een voetballer inzake zijn toekomst”, liet bestuurslid Jordi Mestre dinsdagmiddag optekenen, romdom de presentatie van Eric Abidal als technisch secretaris. “We hadden Atlético officieel op de hoogte gebracht van onze interesse in de speler. We betreuren zijn beslissing, maar we willen alleen spelers die grote betrokkenheid tonen en absoluut voor onze club willen spelen.”

“We vinden het jammer dat onze fans teleurgesteld kunnen zijn over de afloop en de manier waarop dit is gecommuniceerd. De voorzitter heeft met Piqué gesproken en heeft medegedeeld dat de club verrast en teleurgesteld is over zijn aandeel. We zullen dit intern met de speler bespreken en dat geldt ook voor Umtiti. Beide gesprekken zullen na het WK plaatsvinden en zodra ze zich bij de club moeten melden.”