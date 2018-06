Van der Vaart over WK-held: ‘Ik zei tegen een teamgenoot: ’Hij is waardeloos!‘’

Harry Kane scoorde maandag in het WK-duel met Tunesië twee keer, waardoor de ploeg van bondscoach Gareth Southgate uiteindelijk met 2-1 won. Rafael van der Vaart speelde enkele jaren bij Tottenham Hotspur en kan zich de voetbalkwaliteiten van de spits van Engeland nog goed voor de geest halen.

“Ik kan me zijn eerste paar trainingen nog herinneren”, vertelt Van der Vaart in een video op zijn eigen Twitter-account. “Ik zei toen tegen een teamgenoot: 'Hij is waardeloos! Hij kan nog niet eens een bal aannemen. Toen zag het er nog niet uit, maar na die eerste paar trainingen zag je dat hij begon te leren en stappen begon te maken.”

De 24-jarige Kane is inmiddels uitgegroeid tot een ware goaltjesdief en mag zich tot voor kort aanvoerder van the Three Lions noemen. Van der Vaart, die tussen 2010 en 2012 actief was in Londen, erkent dat Kane een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt: “Ik heb zo veel respect voor zijn ontwikkeling. Hij is nu een geweldige speler, de beste spits ter wereld.”

Kane, 25-voudig international, werd in zijn beginjaren bij Tottenham steevast uitgeleend. De Engelsman werd verhuurd aan Leyton Orient, Millwall, Norwich City en Leicester City. Sinds 2013 is de spits een vaste kracht in de A-selectie van de Londenaren. In december 2016 verlengde Kane zijn contract bij Tottenham tot de zomer van 2024.