Ajax moet in Champions League afrekenen met Sturm Graz

Ajax speelt tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League, zo heeft de loting dinsdagmiddag in Nyon uitgewezen. Als niet-kampioen neemt de Amsterdamse club deel aan de leagueroute van de voorronde van het Europese miljardenbal. De eerste ontmoeting wordt op 24 of 25 juli gespeeld; de return wordt op 31 juli of 1 augustus afgewerkt.

In totaal komen tien clubs uit in de leagueroute, die twee tickets voor het hoofdtoernooi verdelen. Mocht Ajax de tweede voorronde overleven, dan strijdt de ploeg van trainer Erik ten Hag op 7 of 8 augustus en 14 of 15 augustus in de derde voorronde om een plek in de play-offs. Dat heenduel is dan op 21 of 22 augustus en de return volgt op 28 of 29 augustus.

Ajax ontmoette de Oostenrijkse opponent nooit eerder in Europees verband. Sturm Graz schakelde achttien jaar geleden wel Feyenoord uit in de voorronde van de Champions League. Negen jaar daarvoor rekende FC Utrecht wel met Graz af in de eerste ronde van de voormalige Europa Cup III.

Sturm Graz eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Oostenrijkse competitie, met liefst dertien punten minder dan landskampioen Red Bull Salzburg. Trainer Heiko Vogel heeft net als Ajax-trainer Erik ten Hag een verleden als coach van het tweede elftal van Bayern München en staat pas een half jaar aan het roer bij de Oostenrijkse club, net als Ten Hag in Amsterdam.

De laatste twee ontmoetingen met een Oostenrijkse club verliepen slecht voor Ajax. In 2014 was Red Bull Salzburg over twee wedstrijden een maatje te groot in de Europa League en in 2015 verloren de Amsterdammers in de derde voorronde van de Champions League het tweeluik met Rapid Wien.

Bij een nederlaag in de derde of vierde voorronde (play-offs) mag Ajax zich in elk geval opmaken voor een optreden in de groepsfase van het Europa League-toernooi. Gaat Ajax al meteen onderuit in de tweede voorronde, dan wacht een herkansing in de derde voorronde van de Europa League.