Dost ziet Sporting naar de rechter stappen: ‘Het gaat puur om het geld’

Rúben Ribeiro, Rodrigo Battaglia en Rafael Leão hebben maandag aangegeven dat ook zij hun contract willen ontbinden bij Sporting Portugal nadat de spelersgroep in mei werd aangevallen door ongeveer vijftig hooligans. Sporting wil echter niet meewerken en brengt dinsdag een duidelijk statement naar buiten.

Rui Patrício, Bas Dost, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins en Daniel Podence waren al voornemens te vertrekken, waarbij eerstgenoemde speler al een nieuwe club heeft gevonden: de doelman tekende bij Wolverhampton Wanderers. Sporting zou vrezen dat het vertrek van een groot gedeelte van de spelersgroep, met een geschatte transferwaarde van tweehonderd miljoen euro, voor een faillissement kan leiden.

Zodoende maakt Sporting wereldkundig dat het gerechtelijke stappen gaat namen tegen spelers die zonder toestemming weggaan. De Portugese topclub wil (financiële) compensatie voor de schade en het verlies dat het heeft geleden of nog kan lijden en zal de spelers en de clubs die de voetballers oppikken verantwoordelijk houden, zo klinkt het.

Bruno de Carvalho, de omstreden voorzitter van Sporting die volgens veel spelers betrokken zou zijn geweest bij de gewelddadige actie van de groep hooligans, legt uit dat de beweegredenen van de spelers niet correct zijn. "Het willen ontbinden van het contract heeft maar één reden en dat is niet wat er is gebeurd op het trainingscomplex of de nachtmerries. Het gaat puur om het geld."