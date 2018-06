FIFA deelt mogelijk sancties uit na bestempelen van Neuer als ‘puto’

De FIFA is een tuchtprocedure gestart inzake zogenaamde homofobische spreekkoren van Mexicaanse fans. Tijdens het WK-duel met Duitsland zorgde het Mexicaanse publiek voor commotie door Manuel Neuer bij iedere uittrap te bestempelen als ‘puto’, wat verschillende betekenissen kan hebben in de Mexicaanse cultuur.

De fans schreeuwden ‘ooooooh’ toen de doelman van Duitsland zich voorbereidde om de uittrap te nemen, waarna ‘puto’ werd gejoeld toen Neuer de bal wegtrapte. Het woord kan onder meer worden vertaald als ‘hoer’, maar wordt ook gebruikt als een negatieve kwalificatie van homo. Het is niet de eerste keer dat Mexico in opspraak is door dit soort incidenten.

In het verleden dreigde al meerdere keren sancties voor Mexico door soortgelijke voorvallen. Het land uit Midden-Amerika werd ook enkele keren beboet. Tijdens de Copa Améria Centenario in 2016 groeide het gebruik van de Mexicanen uit tot een rel. Vlak daarvoor waren er namelijk 49 doden gevallen bij een aanslag in een LGBT-club in Orlando in de Verenigde Staten.