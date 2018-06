Diego Costa gruwelt van besluit FIFA: ‘Het kan je dom doen lijken’

Diego Costa maakte afgelopen vrijdag een uitstekende indruk in de interland van Spanje tegen Portugal. De spits van Atlétio Madrid scoorde twee keer, maar zag Cristiano Ronaldo aan de andere kant van het veld een hattrick produceren (3-3). De aanvaller vindt niet dat hij een overtreding beging op Pepe voorafgaand aan zijn eerste treffer op het WK in Rusland.

“Ik heb het nadien teruggezien. Je kan er voor fluiten. Het is de interpretatie van de scheidsrechter. Hij floot niet, ook al omdat hij had gefloten voor een penalty (bij de overtreding van Nacho op Ronaldo, red.)”, wordt de spits geciteerd door AS. Dit WK wordt er gebruik gemaakt van de videoscheidsrechter, maar daar is Diego Costa geen fan van.

“Ik houd er niet van. Niet zozeer om te terug te kunnen kijken bij vechtpartijen. Ik maakte een keer een doelpunt, maar ik wist niet of ik moest juichen of niet. Als er twijfels kunnen worden geplaatst bij een bepaald spelmoment, dan juich je niet. Het kan je dom doen lijken”, aldus de spits, die het ontslag van Julen Lopetegui als bondscoach van Spanje niet zag aankomen.

“Het is iets wat nooit meer zal gebeuren in het voetbal, niet twee dagen voor de wedstrijd. Maar we moeten het respecteren. Dit is een beslissing voor de mensen boven ons. Dit kan gebeuren in het leven.” Woensdagavond neemt Diego Costa het met de Spaanse ploeg op tegen Iran, waarna op 25 juni het laatste groepsduel met Marokko op het programma staat.