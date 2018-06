Heerenveen heeft opnieuw beet: ‘Een welkome versterking voor onze selectie’

Sherel Floranus is de volgende versterking voor sc Heerenveen richting het nieuwe seizoen. De Friese club en Sparta Rotterdam maken dinsdagmorgen melding van de overgang van de negentienjarige verdediger naar Friesland. Hij tekent een contract voor drie seizoenen.

Floranus is afkomstig uit de jeugd van Sparta. In 2015 maakte de geboren Rotterdammer op zestienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht onder toenmalig Sparta-trainer Alex Pastoor en werd hij kampioen in de eerste divisie. In de Eredivisie speelde Floranus vervolgens 49 duels voor Sparta. Het afgelopen seizoen was de rechtsback goed voor drie assists.

Technisch manager Gerry Hamstra is blij met de komst van Floranus. “Sherel is een sterke vleugelverdediger, die ondanks zijn jonge leeftijd al veel ervaring heeft op het hoogste niveau”, benadrukt hij op de clubsite. “Het is een speler die op meerdere posities uit de voeten kan en een welkome versterking voor onze selectie.”

Heerenveen maakte maandag al melding van de komst van Sam Lammers van PSV. De aanvaller wordt een seizoen gehuurd van de regerend landskampioen. Heerenveen hoopte op een permanente transfer, maar bereikte daarover geen akkoord met PSV.