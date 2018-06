FIFA haalt zich woede op de hals: ‘Wij zijn het slachtoffer van het beleid’

Rusland begint woensdagavond aan zijn tweede WK-duel met Egypte als tegenstander. Het gastland, dat het mondiale eindtoernooi opende met een 5-0 overwinning op Saudi-Arabië, weet dat Mohamed Salah zal terugkeren bij de Afrikaanse ploeg. Stanislav Cherchesov heeft al een tactisch plan bedacht om de aanvaller van Liverpool af te stoppen.

"Ik geloof in mijn spelers. Wij zijn klaar om Salah af te stoppen en dat gaan we doen ook. Hoe? Dat ziet iedereen dinsdag wel", zei de bondscoach van Rusland maandag, opgetekend door NuSport. Héctor Cúper, de keuzeheer van de Egyptenaren, hield maandag eveneens een persconferentie. Doelman Essam Al-Hadary, die naast de bondscoach zat, vestigde echter alle aandacht op zich.

"Als keeper zijn wij het slachtoffer van het beleid van de FIFA. Bij elk WK zijn er weer andere ballen. De FIFA wil blijven vernieuwen en ontwikkelen. Dat is misschien leuk voor de spelers, maar niet voor ons", aldus de sluitpost, die stelt dat vooral doelmannen te weinig tijd hebben gekregen om te wennen aan het speeltuig.

"Daardoor hebben we problemen met deze WK-bal. Alle keepers klagen er hier over", aldus de 45-jarige veteraan, die bij de wedstrijd tegen Uruguay (0-1 verlies) reserve was. Als Al-Hadary in de komende wedstrijd tegen Rusland speelminuten maakt, dan wordt hij de oudste WK-speler ooit die op het mondiale eindtoernooi in actie komt.