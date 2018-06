‘Ik wil gewoon een heel seizoen spelen, daar was PSV het mee eens’

Sam Lammers wordt het komende seizoen door PSV verhuurd aan sc Heerenveen en de spits is daar blij mee. Lammers hoopt bij de Friezen veelvuldig aan spelen toe te komen. “Afgelopen winter wilde ik ook al verhuurd worden. Maar toen ging Jürgen Locadia weg en moest ik blijven”, vertelt de jongeling in gesprek met de Leeuwarder Courant.

“Ik wilde er nu snel bij zijn, omdat ik gewoon een heel seizoen wil spelen. Daar was PSV het mee eens”, aldus Lammers, die bij Omrop Fryslân aangeeft dat hij Heerenveen altijd al een mooie club vond: “Heerenveen heb ik altijd al gevolgd en ik vind het een hele mooie club. Ze hebben veel spitsen voortgebracht dus het is voor mij een mooie club om voor te gaan voetballen.”

“Ik was altijd wel fan van Georgios Samaras, maar er zijn meerdere spitsen die via Heerenveen een mooie stap hebben gemaakt”, zegt Lammers die zichzelf omschrijft als ‘een beweeglijke spits die zelf ook kansen kan creëren’. “Verder ben ik een meevoetballende spits en denk ik dat ik het team beter kan laten voetballen. Bij PSV heb ik het afgelopen seizoen wel wat minuten gemaakt maar op een gegeven moment wil je een heel seizoen lang spelen waardoor je jezelf kan ontwikkelen.”

Trainer Jan Olde Riekerink zegt in gesprek met de Leeuwarder Courant blij te zijn met de komst van Lammers: “We gaan met elkaar een reis maken en uitzoeken hoe hij het beste tot zijn recht komt in het team." Technisch manager Gerry Hamstra is het eens met Olde Riekerink. "Ik volg hem al jaren. En het afgelopen seizoen heb ik dat heel intensief gedaan. Als je kijkt naar de belangstelling die er voor hem was in binnen- en buitenland, dan mogen we hartstikke trots zijn dat Sam hier nu is.”