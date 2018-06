Frans international geeft theater toe: ‘Het hoort bij het spelletje’

Frankrijk won zaterdag de eerste groepswedstrijd met veel moeite met 2-1 van Australië. Atlético Madrid-verdediger Lucas Hernández ging voorop in de strijd en ging een aantal keer theatraal naar de grond toen op momenten dat hij een vrije trap wilde uitlokken. Op een persconferentie heeft de international toegegeven dat hij soms overdrijft, zolang het maar in het voordeel is van zijn ploeg.