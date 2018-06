‘Daarom zou ik iedereen aanraden ’nee‘ te zeggen als Ronaldo je uitnodigt’

Cristiano Ronaldo imponeerde afgelopen vrijdag wederom door een hattrick te produceren tegen Spanje (3-3). De aanvaller van Portugal en Real Madrid behoort al jarenlang tot de wereldtop en Patrice Evra begrijpt wel waarom. De voormalig ploeggenoot van de Portugees bij Manchester United prijst de bereidheid van de sterspeler om hard te werken.

De 37-jarige Evra, die tijdens het WK werkzaam is als analist voor ITV, speelde drie jaar samen met Ronaldo. De Fransman had al snel door dat United een hele goede speler in huis had. "Ik wil één duidelijk advies geven aan iedereen. Als Ronaldo je uitnodigt om bij hem thuis langs te komen, zeg je beter gewoon ‘nee’”, legt de veteraan uit.

“Ronaldo vroeg me op een dag om naar zijn huis te komen na een training. Ik stemde toe, maar was echt heel moe. We zouden eerst iets eten en op de tafel stond wat kip, sla en water. We begonnen te eten en ik dacht dat het hoofdgerecht wel zou volgen. Maar er kwam niks. Ronaldo at zijn bord leeg, stond op en begon wat te voetballen. Ik wilde nog wat eten, maar Ronaldo wilde een balletje trappen. En dat deden we dan ook.”

"‘Kom, we gaan zwemmen’, zei Ronaldo dan al snel. Ik ging opnieuw akkoord en na een tijdje in de jacuzzi en de sauna had ik het echt wel gehad. ‘Zijn we hier om te sporten, of gewoon om samen iets te eten?’, vroeg ik. Hij lachte eens. Maar daarom zou ik iedereen dus aanraden om ‘nee’ te zeggen als Ronaldo je uitnodigt bij hem thuis. Hij is een machine en wil nooit stoppen met trainen.”

Evra laat via een andere anekdote blijken dat Ronaldo ook beschikt over winnaarsmentaliteit: "Ronaldo speelde ooit een potje tafeltennis tegen Rio Ferdinand. Hij versloeg Ronaldo voor de ogen van iedereen. Dat maakte Ronaldo kwaad. Hij zei tegen zijn neef om een pingpongtafel te kopen en trainde thuis twee weken lang. Daarna daagde hij Ferdinand uit voor een nieuwe wedstrijd en Ronaldo versloeg hem waar iedereen bij was. Dat is Ronaldo ten voeten uit."