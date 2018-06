‘PSV kwam uit bij de overschatte Angeliño, terwijl hij beschikbaar was’

PSV verzekerde zich onlangs van de diensten van Angeliño. De 21-jarige linkerverdediger komt over van Manchester City en speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij NAC Breda. PSV betaalt ruim vijf miljoen euro voor de Spanjaard, maar Henk Spaan had liever gezien dat de Eindhovenaren een andere speler hadden opgepikt.

De columnist schrijft in Het Parool dat hij onder de indruk is geraakt van Jesús Gallardo, de 23-jarige verdediger van Pumas die gaat vertrekken naar Monterrey. De international van Mexico speelde volgens Spaan namelijk goed bij het WK-duel met Duitsland. "Zou Héctor Herrera nog trager zijn dan die Mile Jedinak (van Australië, red.) met zijn baard?"

"Technisch en tactisch is Héctor, de Mexicaanse bultenaar, wel vier tot vijf klassen beter. Hij was het die de bal afpikte van Sami Khedira, waaruit de counter werd geboren die tot de Mexicaanse overwinning leidde. De Duitse mythe van het tactische meesterschap is dood. Ze hoeven in Zeist niet meer bij Duitse laptoptrainers in de leer te gaan. Beter kunnen ze aan Juan Carlos Osorio, de bondscoach van Mexico, gaan vragen hoe hij zijn voorbereiding heeft aangepakt."

"Hij zal zeggen dat hij een paar uur met Louis van Gaal heeft zitten praten. Wat betekent dat ze in Zeist dus eigenlijk het beste Louis de alleenheerschappij hadden kunnen geven", vervolgt Spaan. "Verder was linksback Gallardo geweldig. PSV kwam na lang zoeken uit bij de overschatte Angeliño, terwijl Gallardo beschikbaar was."