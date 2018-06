‘Magallán alsnog op vliegtuig naar Amsterdam na deal Boca Juniors’

Boca Juniors gaat zich versterken met Cristian Zapata en daardoor mag Lisandro Magallán naar Ajax vertrekken. De transfer van de Argentijnse verdediger was al zo goed als rond, maar zijn werkgever wilde hem pas laten gaan als een vervanger was gevonden. Dat lijkt nu het geval en volgens De Telegraaf stapt Magallán dinsdag of woensdag op het vliegtuig naar Nederland.

Ajax bereikte volgens de krant in een eerder stadium al een akkoord met Boca Juniors over een transfersom van 8,5 miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen nog met anderhalf miljoen euro kan oplopen. De 24-jarige Argentijn werd al gekeurd in Amsterdam, maar voordat Boca hem definitief zou laten gaan, wilde men een vervanger binnen hebben. Volgens verschillende Argentijnse media komt Zapata op huurbasis over van AC Milan en krijgt Magallán groen licht.

Magallán bereikte al een persoonlijk akkoord met Ajax over een vijfjarige verbintenis. Omdat hij al medisch is goedgekeurd, scheidt alleen het zetten van zijn handtekening hem van een dienstverband bij Ajax. Doordat hij over een Italiaans paspoort beschikt, hoeft hij niet te wachten op een werkvergunning en kan hij al snel aan de slag bij Ajax. De club gaat ervan uit dat hij volgende week al mee op trainingskamp kan naar naar het Duitse Klosterpforte.

Magallán is een voormalig jeugdinternational van Argentinië en maakte in 2012 de overstap van Gimnasia naar Boca. Hij kwam daar niet direct aan de bak en speelde op huurbasis voor Rosario en Defensa. Hij speelde tot dusverre 58 wedstrijden voor Xeneizes en daarin was hij goed voor twee doelpunten en één assist.