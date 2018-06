‘De Kogel moet opnieuw leren lopen na ernstig verkeersongeval’

Aan de voetbalcarrière van Leon de Kogel is waarschijnlijk abrupt een einde gekomen. De aanvaller van UE Cornellà is onlangs betrokken geweest bij een ernstig verkeersongeval op Malta en volgens De Stentor is het nog maar de vraag of hij ooit nog zal kunnen lopen. Op basis van bronnen ‘dichtbij de familie’ meldt het regionale dagblad dat de aanvaller heeft ‘gevochten voor zijn leven’.

In de nacht van maandag 11 op dinsdag 12 juni raakte De Kogel betrokken bij een auto-ongeluk. De auto waarin hij als bijrijder zat, belandde op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een tegemoetkomende auto. De ex-aanvaller van onder meer FC Utrecht en Go Ahead Eagles liep een open beenbreuk op en moest door de brandweer uit de auto worden gezaagd.

Kaarten voor Leon kunnen naar onderstaand adres gestuurd worden

UMC

Tav Leon de Kogel

Postbus 85500

Postcode 3508 GA Utrecht — Nan (@Nannietjuh) 19 juni 2018

In het ziekenhuis van Valletta volgde een operatie van vijf uur. Doordat De Kogel veel bloed had verloren, was zijn situatie kritiek. Hij is inmiddels overgebracht naar het UMC in Utrecht. De NOS meldde maandag dat beide benen van De Kogel verbrijzeld waren, maar dat kan De Stentor niet bevestigen. De krant meldt dat hij zijn kruisbanden, kniebanden én meniscus heeft gescheurd.

Voorlopig moet De Kogel in het ziekenhuis blijven en staan hem nog een aantal operaties te wachten. De 26-jarige aanvaller moet naar alle waarschijnlijkheid nog een jaar wachten voordat zijn knie hersteld is, waarna hij pas kan gaan beginnen om opnieuw te leren lopen.