Cocu gewaarschuwd: ‘Hij moet de Turkse wetten wel goed tot zich nemen’

Phillip Cocu is in beeld bij Fenerbahçe om de inmiddels ontslagen trainer Aykut Kocaman op te volgen. De oefenmeester van PSV en de clubs zouden de laatste dagen met elkaar aan het onderhandelen zijn over een overstap. Pierre van Hooijdonk gaf eerder bij de NOS aan verbaasd te zijn over de transfer en onderstreept dit in gesprek met Voetbal International.

“Ik had eerlijk gezegd niet direct aan Cocu gedacht als nieuwe trainer van Fenerbahçe, maar dat is meer omdat ik eerder kijk naar trainers die vrij zijn”, zegt de oud-spits van de Turkse topclub. "Ik wist dat ze op zoek waren en had al heel wat namen voorbij horen komen. Ik snap het van beide partijen wel”, aldus Van Hooijdonk, die tussen 2003 en 2005 actief was in Istanbul.

De voormalig spits van Oranje stelt dat er bij Fenerbahçe veel mogelijkheden zijn om iets te bereiken. Daarnaast verlaat Cocu, die nog tot medio 2019 vastligt in Eindhoven, PSV op een goed moment, zo claimt Van Hooijdonk: “Het vertrek van Marcel Brands naar Everton en een spelersgroep die veel wijzigingen zal ondergaan, dat zal zeker meespelen bij zijn overweging.”

Cocu moet zich wel goed voorbereiden op het Turkse avontuur. “Hij kan zeker bij Fenerbahçe passen, maar hij moet de wetten van het Turkse voetbal wel goed tot zich nemen. De mediahectiek, de fanatieke supporters, alles eromheen. Het is veel meer dan een training geven en een opstelling maken. Dat is wel even heel wat anders dan bij PSV. Hij moet zich goed voorbereiden op wat hem te wachten staat.”