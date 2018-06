‘Club Brugge incasseert minimaal 12 miljoen euro na deal met PL-club’

Anthony Limbombe verkast waarschijnlijk naar de Premier League. Onder meer Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws melden dat de aanvaller van Club Brugge nadrukkelijk op de radar staat van Huddersfield Town. De clubs zouden al een akkoord hebben bereikt. Limbombe zou al in Engeland zijn om de transfer af te ronden.

De Engelsen wilden in eerste instantie circa acht miljoen euro betalen, maar dat bedrag ligt nu veel hoger, weten de Belgische media. Huddersfield is nu bereid om ongeveer twaalf miljoen euro neer te leggen voor Limbombe, een bedrag dat zelfs kan oplopen tot vijftien miljoen door middel van bonussen of een percentage op een eventuele doorverkoop.

Limbombe kwam tussen 2014 en 2016 uit voor NEC. De kampioen van België heeft rekening gehouden met een vertrek van de 23-jarige aanvaller, want met Arnaut Groeneveld, die overkwam van de Nijmegenaren, heeft de club zijn vervanger al in huis. Limbombe staat nog tot de zomer van 2021 onder contract bij de Belgische topclub.