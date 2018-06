Loting Champions League 2018/19: Ajax hoort dinsdag eerste opponent

Ajax verdwijnt dinsdag in Nyon om 12.00 uur in de koker voor de loting voor de tweede voorronde van de Champions League. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen krijgt dan te horen wie de tegenstander wordt op weg naar de groepsfase van het miljardenbal.

Ajax neemt als niet-kampioen deel aan de leagueroute van de voorronde van de Champions League. In deze voorronde doen in totaal tien clubs mee en er zijn slechts twee tickets te verdelen. Ajax stroomt in de tweede voorronde in, waarvan de heenwedstrijden al op 24 en 25 juli worden afgewerkt. De ploeg van Erik ten Hag heeft net als FC Basel een geplaatste status en zal worden gekoppeld aan PAOK Saloniki of Sturm Graz.

Wanneer Ajax de tweede voorronde weet te overleven, treft het mogelijk clubs als Fenerbahçe of Spartak Moskou, al is dat afhankelijk van de uitslagen in de tweede voorronde. Wanneer Ajax weet door te stoten tot de play-offs, dan kan het clubs als Benfica en FC Basel tegenkomen. Slaagt Ajax er niet in om te winnen in de tweede voorronde, dan stromen de Amsterdammers in de derde voorronde van de Europa League in.

Landskampioen PSV heeft zich geplaatst voor de play-offs en die vinden pas over twee maanden plaats, op 21 of 22 augustus. De loting vindt plaats op 6 augustus en de Eindhovenaren hebben een beschermde status. Hierdoor worden clubs als Celtic en Red Bull Salzburg ontlopen. Slaagt PSV er niet in om de play-offs te overleven, dan speelt het komend seizoen hoe dan ook in de groepsfase van de Europa League.

Voor AZ en Vitesse vindt woensdag de loting voor de tweede voorronde in de Europa League plaats. Deze fase van het toernooi gaat op 26 juli van start. Bekerwinnaar Feyenoord hoort op 23 juli wie de tegenstander in de derde voorronde van de Europa League is. De Rotterdammers hebben dan een geplaatste status en ontlopen zo clubs als Sevilla en Zenit Sint-Petersburg. Daarna volgen nog de play-offs, al is het nog niet duidelijk of de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst dan een geplaatste status krijgt.