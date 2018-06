‘Cocu neemt één assistent mee naar Fenerbahçe; presentatie eind juni’

Phillip Cocu gaat PSV naar alle waarschijnlijkheid verlaten voor Fenerbahçe, maar zal daar pas tegen het einde van de maand gepresenteerd te worden. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Maandag zaten de Turkse topclub en PSV met elkaar om de tafel om te onderhandelen over het afkopen van het contract van Cocu, maar een akkoord werd nog niet gevonden.

Alle betrokken partijen hopen dinsdag of anders woensdag de laatset zaken op papier te kunnen zetten, zodat Cocu zich trainer van Fenerbahçe mag noemen. Het dagblad schrijft dat Chris van den Weerden Cocu volgt naar Istanbul. Net als in het Philips Stadion wordt hij ook bij Fener de assistent van de coach, die als trainer tot drie keer toe kampioen werd met PSV.

Als opvolger van Cocu is Mark van Bommel in beeld, die zijn schoonvader Bert van Marwijk waarschijnlijk meeneemt naar Eindhoven. “Het is een publiek geheim, dat als Phillip Cocu weggaat bij PSV, Mark de belangrijkste kandidaat is”, zegt Van Marwijk tegenover De Telegraaf. “Dat ontken ik ook niet. Alleen ga ik er verder niks over zeggen, want we zitten hier op een WK. We vinden het ongepast naar de Australische voetbalbond en de Australische internationals toe om daar nu mee bezig te zijn.”