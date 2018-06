‘Ajax reist in winterstop af naar VS voor deelname aan lucratief toernooi’

Ajax reist in de winterstop af naar de Verenigde Staten. Van 5 tot 12 januari 2019 doen de Amsterdammers mee aan de Florida Cup. De afgelopen drie jaar stuurde de organisatie van het toernooi de Amsterdammers al een uitnodiging, maar telkens werd deze door Ajax geweigerd. Nu heeft de club besloten om wel mee te doen na goedkeuring van trainer Erik ten Hag en teammanager Jan Siemerink, zo schrijft De Telegraaf dinsdag.

Op woensdag 9 januari staat in Orlando een wedstrijd tegen een Braziliaanse topclub op het programma en naar alle waarschijnlijkheid is dat São Paulo. Drie dagen later, op zaterdag 12 januari, volgt een wedstrijd tegen een Duitse opponent: VfL Wolfsburg of Bayer Leverkusen. Ten Hag en Siemerink gaven groen licht voor deelname aan de vijfde editie van de Florida Cup nadat de trainingsfaciliteiten als positief zijn beoordeeld en Ajax na terugkomst op 13 januari nog een week heeft om zich voor te bereiden op de eerste wedstrijd na de winterstop tegen sc Heerenveen.

Ajax is populair in Orlando, want aldaar hebben de Amsterdammers ook een fanclub. Uit een enquête onder de fans van Orlando City SC bleek dat zij het liefst Ajax en Borussia Dortmund zagen komen als deelnemer van het toernooi. Vorig jaar nam PSV nog deel aan de Florida Cup. De ploeg van Phillip Cocu kwam toen in actie tegen Corinthians en Fluminense.

Het trainingskamp past ook in de internationale plannen van Ajax. De club sloot onlangs samenwerkingsverbanden in China, Japan en Australië en ook de Verenigde Staten hebben nu de aandacht. Welk bedrag Ajax ontvangt voor hun deelname aan het toernooi is afhankelijk van de tv-rechten en kaartverkoop. ‘Het bepaalt of het een lucratieve of zeer lucratieve trip wordt’, besluit het dagblad.