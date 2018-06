Van Marwijk: ‘Een publiek geheim dat Mark de belangrijkste kandidaat is’

Mark van Bommel is bij PSV in beeld om Phillip Cocu op te volgen als hoofdtrainer van PSV als de huidige coach van de Eindhovenaren de overstap maakt naar Fenerbahçe. Van Bommel is nu nog actief op het WK in Rusland als assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk, die ook gelinkt wordt aan een dienstverband in het Philips Stadion. Van Marwijk ontkent tegenover De Telegraaf niet op de hoogte te zijn van de interesse vanuit Eindhoven, maar wil er niet veel over kwijt.

De aanstelling van Cocu bij Fenerbahçe lijkt een kwestie van tijd nu maandag bekend is geworden dat de Turkse topclub zijn trainer Aykut Kocaman heeft ontslagen. “Het is een publiek geheim, dat als Phillip Cocu weggaat bij PSV, Mark de belangrijkste kandidaat is”, aldus Van Marwijk tegenover het dagblad. “Dat ontken ik ook niet. Alleen ga ik er verder niks over zeggen, want we zitten hier op een WK. We vinden het ongepast naar de Australische voetbalbond en de Australische internationals toe om daar nu mee bezig te zijn.”

Van Marwijk liet in het verleden al eens optekenen dat hij ervoor open staat om ooit samen met zijn schoonzoon aan de slag te gaan bij een club, waarbij Van Bommel de rol van hoofdtrainer op zich neemt en Van Marwijk die van assistent. “Ook daarvoor geldt dat ik er nu niet op inga, omdat ik dat niet gepast vind richting de Australiërs”, aldus de keuzeheer in aanloop naar de tweede groepswedstrijd tegen Denemarken.

Van Bommel werd het afgelopen seizoen als trainer van PSV Onder-19 kampioen en krijgt van zijn werkgever de kans om met de nationale ploeg van Australië ervaring op te doen op het WK. Van Marwijk denkt dat er een uitstekende trainer schuilt in de oud-speler van onder meer Barcelona en AC Milan. “Jongens die hun hele carrière in de as van het veld staan, worden vaak goede trainers. Ik heb het zelf ervaren. Toen ik op het middenveld terecht kwam, zag ik hoeveel er eigenlijk om me heen mis ging. Dan probeer je dat te corrigeren met coachen en dan ben je eigenlijk al een beetje bezig met trainen. Mark heeft dat eigenlijk zijn hele leven gedaan.”

Alleen een mooie loopbaan als voetballer is volgens de bondscoach van de Socceroos geen garantie voor succes als trainer. “Dan nog komen er een heleboel andere dingen bij kijken, die je wel of geen goede trainer maken. Maar ik vind dat hij zich wel heel goed heeft ontwikkeld de laatste tweeënhalf jaar. Het is eigenlijk bij Saudi-Arabië begonnen en hij krijgt ook hier weer de ruimte om zich verder te ontwikkelen en dat doet hij uitstekend.”