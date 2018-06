Sushibezorger klimt op uit zevende divisie en schittert tegen Engeland

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Dylan Bronn, de rechtsback van Tunesië die dinsdag zijn 23ste verjaardag viert.

Vlak voordat het rustsignaal klinkt bij Tunesië - Engeland, analyseert de commentator van de BBC een duel aan de rechterflank. Dele Alli beaten off by Dylan Bronn, merkt hij onschuldig op. De schuine grappen van twitterend Engeland volgen al gauw. Om nog maar te zwijgen over de talloze vergelijkingen met het gelijknamige Game of Thrones-personage Bronn. Tussen alle grappen door zijn er echter ook veel complimenten voor het optreden van Bronn, die in zijn tweede interland voor Tunesië een prominente rol speelde in de bijna-stunt in Volgograd.

Het duel waar de commentator van de Britse omroep aan refereerde, was een moment waarop Alli aan de zijlijn van de bal werd gezet door Bronn. De verdediger gebruikte zijn lichaam om Alli van zich af te houden, draaide om zijn as en vond ploeggenoot Fakhreddine Ben Youssef. Die speelde een vrijstaande verdediger aan. Gevaar geweken. Op dat moment stond het 1-1; Tunesië kwam op gelijke hoogte uit een strafschop in de 35ste minuut. Kyle Walker beging een onhandige overtreding op Ben Youssef, nadat de aanvaller werd bediend door een scherpe, hoge voorzet van … Bronn.

#ENG never knew this about Dele Alli. He seems to like Dylan Bronn pic.twitter.com/FmcCQbUIN4 — Ryser (@TheLittleKing17) 18 juni 2018

Met name zijn aanvallende bijdrage viel op tegen Engeland. Defensief was Bronn degelijk — zijn duel met Alli en een ferme tackle op Harry Kane sprongen eruit — maar zijn passing was subliem en Engeland kwam meermaals in de problemen nadat Bronn opstoomde aan de rechterflank. Het meeste gevaar van Tunesië kwam dan ook vanaf rechts; aan de linkerzijde oogde het Noord-Afrikaanse team veel instabieler. Bronn speelt bij voorkeur als centrumverdediger, maar kan ook als rechtsback uit de voeten. Bij AA Gent speelde hij vorig seizoen op beide posities.

Op 19 juni 1995 zag Bronn het levenslicht in Cannes, als zoon van een Franse vader en een Tunesische moeder. Hij is een van de 82 spelers op het WK die niet werd geboren in het land dat hij vertegenwoordigt, en een van de negen geboren Fransmannen in de selectie van Tunesië. Op zijn vierde mocht Bronn zich aansluiten bij de jeugdopleiding van AS Cannes. Hij bleef, afgezien van een jaartje bij Cannet-Rocheville in 2008/09, zijn hele jeugd voor Cannes spelen en debuteerde in april 2014 in het eerste elftal. Tot aan 2016 kwam hij tot 42 optredens en 4 doelpunten.

Het voorjaar van 2014 was geen goed moment door te breken bij Cannes. In juli 2014, enkele maanden na zijn debuut, werd Cannes failliet verklaard en maakte de club een doorstart op het zevende niveau. Bronn koos ervoor om zijn prille carrière voort te zetten bij de voormalig werkgever van onder meer Zinédine Zidane, Patrick Vieira en Arsène Wenger. In het eerste seizoen na de doorstart promoveerde Cannes direct naar het zesde niveau. Bronn kwam regelmatig in actie, maar maakte in 2016 zelf een nog grotere promotie door bij Ligue 2-club Chamois Niortais te tekenen.

Bronn werd aanvankelijk gehaald voor het reserveteam van les Chamois en kreeg een amateurcontract, maar trainer Denis Renaud van het eerste elftal deed vanwege enkele blessuregevallen toch een beroep op hem. In de voorbereiding op het seizoen 2016/17 mocht Bronn meedoen in drie oefenwedstrijden, waarin hij Renaud definitief overtuigde. In oktober 2016 zette Bronn zijn krabbel onder een profcontract voor drie seizoenen. In zijn eerste en enige seizoen bij Niortais werd hij een vaste basisklant, op vier niveaus hoger dan hij gewend was. De jongeling ontpopte zich tot een van de beste verdedigers van de Ligue 2 en eindigde met zijn ploeg als tiende.

Aan niets was te zien dat hij enkele maanden voor zijn transfer nog sushi bezorgde met de scooter. Hij werkte in het voorjaar van 2016 naast zijn bestaan als amateurvoetballer bij een bestelservice in Frankrijk; in maart 2017 stond hij in de Coupe de France tegenover het sterrenensemble van Paris Saint-Germain (0-2 nederlaag). Wellicht keek de toenmalige bondscoach van Tunesië Henryk Kasperczak mee, want Bronn werd diezelfde maand nog opgeroepen voor de vriendschappelijke duels met Kameroen (0-1 nederlaag) en Marokko (1-0 nederlaag). Het was zijn eerste oproep voor Tunesië.

Hij bleef in het eerste duel op de bank, maar stond tegen Marokko negentig minuten binnen de lijnen. Na die interlandperiode werd bondscoach Kasperczak ontslagen en opvolger Nabil Maâloul deed pas een beroep op Bronn bij het samenstellen van zijn voorselectie voor het WK. Op dat moment had de vleugelverdediger al een heel seizoen achter de rug bij AA Gent, dat in de zomer van 2016 circa een miljoen euro betaalde aan Niortais om hem over te nemen. De aanwinst tekende een vierjarig contract en veroverde, net als bij Niortais, direct een basisplaats. Die gaf hij niet meer weg.

Bronn ontwikkelde zich tot stille kracht bij de nummer vier van het afgelopen seizoen. Hij speelde 34 competitiewedstrijden en veel supporters van Gent vrezen al dat Bronn bij een goed WK de volgende belangrijke speler wordt die vertrekt, na Samuel Gigot en Stefan Mitrovic. Bronn etaleerde met regelmaat zijn snelheid, wendbaarheid en fysieke kracht. "Efficiënter dan de beste stofzuiger. Bij dreigend gevaar kon AA Gent rekenen op een ijzersterke Dylan Bronn om alles op te kuisen", schreef Het Laatste Nieuws op 8 april, na een 1-0 zege op Club Brugge.

Bij elke hoekschop of gevaarlijke kans kwam de Tunesiër op het juiste moment tussenbeide, stelde de krant bovendien. Bronn grijnsde. "Misschien heb ik gewoon de juiste feeling. Ik probeer het traject van de bal af te snijden. Dat doe ik niet door naar de bal te kijken, maar wel in de ogen van de tegenstanders. Zo schat ik in wat ze gaan doen." Bij Gent duimen ze voor hem tijdens het WK, maar ook weer niet te hard. Zelf probeerde hij de supporters een week geleden gerust te stellen. "Als de competitie eind juli hervat, ben ik zonder twijfel opnieuw van de partij." Maar dat het in de voetballerij snel kan gaan, weet Bronn als geen ander.

Naam: Dylan Bronn

Geboortedatum: 19 juni 1995

Club: AA Gent

Positie: rechtsback

Sterke punten: snelheid, fysieke kracht, passing