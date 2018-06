Kane spreekt van ‘gerechtigheid’: ‘We hadden een aantal penalty’s verdiend’

Dankzij een treffer van Harry Kane wist Engeland op de valreep het WK te beginnen met een 2-1 zege op Tunesië. Volgens de spits van Tottenham Hotspur is het gerechtigheid dat Engeland in blessuretijd nog het winnende doelpunt kreeg. Kane stelt dat the Three Lions in het tweede bedrijf een aantal strafschoppen hadden kunnen krijgen.

“Volgens mij hadden we wel een aantal penalty’s verdiend, zeker als je kijkt hoe zij er een krijgen. Bij een aantal hoekschoppen werd er flink vastgehouden, dus ik denk dat het gerechtigheid is dat we uiteindelijk nog een doelpunt maken. Dat is voetbal en dat is de scheidsrechter. We hebben in ieder geval laten zien over een goed karakter te beschikken”, zegt Kane in gesprek met de BBC. De spits tekende in de eerste helft ook voor het openingsdoelpunt.

“Ik ben zo trots op de jongens, dit was een geweldige overwinning. Het was zwaar. In de eerste helft hebben we uitstekend gespeeld, maar hadden we vaker kunnen scoren”, vervolgt de spits. “We bleven gaan, want dit is het WK. Op dit toernooi moet je het uiterste geven. Als team hebben we een goede band buiten het veld en het is goed te zien dat dit binnen de lijnen hetzelfde is. We moeten nu zorgen dat de zenuwen uit ons spel gaan.”

“We verdienden het om te winnen, maar zelfs als we niet gescoord hadden, was ik trots geweest”, voegt bondscoach Gareth Southgate toe. Zijn ploeg vervolgt het toernooi komende zondag met een wedstrijd tegen Panama. “Dit is het resultaat van de afgelopen drie weken. We hebben zo hard getraind en gewerkt. Hier kunnen we mee vooruit, maar we moeten nog steeds veel werk verrichten.”