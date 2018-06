‘Barcelona identificeert excellerende Lozano als alternatief voor Griezmann’

Hirving Lozano heeft zichzelf in de kijker gespeeld bij Barcelona, zo weet ESPN maandagavond te melden. De 22-jarige aanvaller van PSV bevindt zich al langer op de radar van de Catalanen, maar hij is nu in beeld als alternatief voor Antoine Griezmann. Scouts van Barcelona hebben Lozano bekeken in de eerste wedstrijd van Mexico op het WK, die dankzij een doelpunt van de PSV’er met 0-1 gewonnen werd van Duitsland.

In eerste instantie had Barcelona zijn zinnen gezet op Antoine Griezmann, die de aanvalslinie van de Catalanen moest komen versterken. De Fransman heeft echter besloten om bij Atlético Madrid te blijven, waardoor Barcelona door moet schakelen. In de zoektocht naar een alternatief is Lozano nu op de radar verschenen, al had Barça de Mexicaan al voor zijn komst naar PSV in het vizier.

Voorlopig kan Barcelona echter geen speler van buiten de Europese Unie binnenhalen. Met Yerry Mina, Philippe Coutinho en Paulinho hebben de Catalanen momenteel al drie niet-Europese spelers, wat het maximumaantal is voor Spaanse clubs. Het is aannemelijk dat Mina zal vertrekken, maar zijn plaats zal dan worden opgevuld door Arthur van Grêmio. Men hoopt dat Coutinho dankzij zijn vrouw een Portugees paspoort kan krijgen, waardoor er een plaats vrij zou zijn voor Lozano.

Overigens zijn ook diverse clubs uit de Premier League, waaronder Everton, geïnteresseerd in Lozano. Volgens ESPN zal de Mexicaanse aanvaller minimaal vijftig miljoen euro moeten kosten. Het contract van Lozano bij PSV loopt nog tot medio 2023. In zijn eerste seizoen in Eindhoven leverde de Mexicaan 19 doelpunten en 11 assists in 34 wedstrijden.