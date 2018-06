Lukaku na 3-0 zege: ‘We beginnen altijd slecht aan een toernooi’

Hoewel de uitslag anders doet vermoeden, wist België maandag niet te overtuigen tegen Panama. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez won met de nodige moeite met 3-0. Twee van de drie doelpunten kwamen op naam van Manchester United-spits Romelu Lukaku. De aanvaller erkende na afloop dat hij en zijn ploeggenoten geen sterke indruk maakten, maar dat de punten het belangrijkste zijn en gekoesterd moeten worden.

De Rode Duivels waren maandag de bovenliggende partij, maar wist voor rust niet te scoren. Panama kwam er op zijn beurt een aantal keer gevaarlijk uit en het was aan doelman Thibaut Courtois te danken dat de tegenstander neit scoorde. Na rust was Lukaku tweemaal trefzeker en met zijn doelpunten begint hij sterk in de strijd om de topscorerstitel. “Aan die topschutterstitel denk ik echter niet al te veel. Scoren is leuk, maar de ploeg blijft het belangrijkste”, zei Lukaku na afloop tegenover diverse Belgische media.

“Het was belangrijk om het toernooi met een zege te kunnen starten. Nu moet de focus snel naar de volgende wedstrijd, want die oogt toch wel wat moeilijker”, aldus Lukaku, doelend op de confrontatie met Tunesië. Dat het spel nog niet sprankelend was, baart Lukaku geen zorgen. “Maar wij beginnen altijd slecht aan een toernooi, ik weet ook niet waarom.”

Wat Lukaku betreft moet er niet te lang nagepraat worden over het spel. “We hebben met 3-0 gewonnen. Je ziet meteen dat het voor mij simpel is door met wie ik speel. Eden (Hazard), Dries (Mertens) en Kevin (De Bruyne) maken het zo makkelijk. Ik moet gewoon een goede loopactie maken in de zestien, goed bewegen in de zestien. Dus laten we gewoon genieten. De meesten gaan na dit toernooi misschien stoppen. Dus laten we genieten van wat we nu hebben.”