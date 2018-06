Goudhaantje Kane redt slordig Engeland in blessuretijd

Engeland is er ternauwernood in geslaagd om de eerste wedstrijd op het WK te winnen. De formatie van bondscoach Gareth Southgate stevende af op een gelijkspel tegen Tunesië, maar Harry Kane bezorgde de Engelsen in blessuretijd toch nog een overwinning: 2-1. Zodoende gaat Engeland momenteel samen met België aan de leiding in groep G.

Bondscoach Gareth Southgate bracht in Volgograd een 5-3-2-formatie in het veld, zoals er ook geoefend werd tegen Nigeria (2-1 zege) en Costa Rica (2-0 zege). Engeland begon uitstekend aan zijn eerste wedstrijd op het WK en kreeg al direct de nodige kansen om de score te openen. Zo kreeg Jesse Lingard al na enkele minuten een gigantische mogelijkheid, maar zijn inzet werd gekeerd door de Tunesische doelman Mouez Hassen. De middenvelder van Manchester United bediende kort daarna Raheem Sterling, maar de aanvaller maaide voor open doel over de bal heen.

De Engelsen kregen na elf minuten spelen toch loon naar werken. Een kopbal van John Stones werd in eerste instantie nog op uitstekende wijze gered door Hassen, maar de rebound werd tegen de touwen gewerkt door Kane. Hassen werd enkele minuten later wegens een blessure vervangen door Farouk Ben Mustapha en hij moest al snel aan de bak na een schot van Jordan Henderson. Aan de andere kant zorgde Ferjani Sassi voor het eerste Tunesische gevaar, maar zijn inzet stuiterde via een Engels been naast.

Even later was Sassi wél trefzeker, nadat hij mocht aanleggen vanaf elf meter. De bal ging op de stip na een overtreding van Kyle Walker, die een elleboog uitdeelde aan Fakhreddine Ben Youssef. Voor rust had Engeland nog de verdiende voorsprong kunnen pakken, maar een kopbal van Dele Alli werd ternauwernood gered en een inzet van Lingard belandde op de paal. Na rust creëerden de Engelsen aanzienlijk minder kansen, temeer omdat Tunesië de deur potdicht hield achterin.

Via Harry Maguire, Kieran Trippier en Ashley Young kreeg Engeland weliswaar mogelijkheden in het tweede bedrijf, maar men kreeg niet meer de kansen die in de eerste helft werden gecreëerd. In de slotfase zetten de Engelsen nog aan om de winnende treffer te forceren, waardoor men Tunesië de mogelijkheid bood om er enkele keren gevaarlijk uit te komen. In de 1-1 stand leek echter geen verandering meer te komen, tot Kane in de slotminuut de bal na een verlengde hoekschop nog op het hoofd kreeg en Engeland zodoende een 2-1 zege schonk.