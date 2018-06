Mertens verklaart geblondeerde coupe: ‘Heb een weddenschap verloren’

België begon het WK maandagmiddag met een 3-0 overwinning op het stugge Panama. Dries Mertens verscheen met een geblondeerde coupe aan de aftrap en opende kort na rust met een fraaie uithaal de score in Sochi. Na afloop laat Mertens weten dat zijn nieuwe kapsel het gevolg is van een verloren weddenschap.

“Laat ik zeggen dat ik een weddenschap verloren heb. Later zal het wel duidelijk worden”, verklaart Mertens in gesprek met Sporza. Vier jaar geleden tekende de aanvaller van Napoli op het WK ook voor het Belgische openingsdoelpunt, toen hij trefzeker was in de wedstrijd tegen Algerije (2-1). Het bleek zijn enige treffer tijdens het toernooi in Brazilië. “Nu mogen er wel nog goals bijkomen. Ik hoop niet dat het elke keer zo lang duurt voor het doelpunt valt.”

“Je zag ook dat na de 1-0 de ruimtes groter werden en het makkelijker ging”, vervolgt de aanvaller over de wedstrijd tegen Panama. Na het doelpunt van Mertens liep België dankzij twee treffer van Romelu Luaku uit naar een 3-0 zege. “We hebben allemaal zo lang op deze wedstrijd gewacht. Iedereen wil zo graag, maar om een of andere reden willen je benen niet mee.”

“Het ritme was veel te laag in de eerste helft, al zie je dat bij veel teams op dit WK. Hopelijk gaat het vanaf de tweede wedstrijd beter”, besluit Mertens. Voor België wacht nu komende zaterdag het tweede groepsduel tegen Tunesië in Moskou. Vervolgens nemen de Rode Duivels het in Kaliningrad nog op tegen Engeland.