Brands mengt zich in strijd om gewilde Ajacied

Patrick Vieira wil Eboue Kouassi naar Frankrijk halen. De nieuwe trainer van OGC Nice ziet in de Ivoriaanse middenvelder van Celtic een waardevolle versterking. (The Scottish Sun)

Het Everton van Marcel Brands, dat ook Gelson Martins van Sporting Portugal in het vizier heeft, hoopt verrassend aan de haal te gaan met de verdediger van Ajax.