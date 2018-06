Sporting presenteert ‘Bombardier van Borovo’ als opvolger van Jesus

Sinisa Mihajlovic is de nieuwe trainer van Sporting Portugal. Dat heeft de club uit Lissabon maandagavond wereldkundig gemaakt. De oud-voetballer zat zonder club na zijn vertrek bij Torino aan het begin van dit kalenderjaar. Mihajlovic is bij Sporting de opvolger van Jorge Jesus.

De 49-jarige Mihajlovic, die als speler de bijnaam Bombardier van Borovo droeg, heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract. Hij begon zijn trainersloopbaan bij Internazionale, waar hij begon als assistent van Roberto Mancini. Bij Bologna stond hij in het seizoen 2008/09 voor het eerst op eigen benen. Later was hij werkzaam als eindverantwoordelijke bij Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan en Torino. Sporting Portugal wordt zijn eerste club buiten Italië.

Mihajlovic treedt in de voetsporen van Jorge Jesus. Hij had nog een doorlopend contract in Lissabon, maar koos voor een avontuur bij Al-Hilal, de kampioen van Saudi-Arabië. Hij gaat daar naar verluidt jaarlijks zeven miljoen euro exclusief twee miljoen aan variabelen verdienen. Eerder op de avond werd bekend dat doelman Rui Patrício Sporting heeft verlaten. De keeper heeft voor vier jaar getekend bij het Engelse Wolverhampton Wanderers.