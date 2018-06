Courtois: ‘Van Messi heb ik geleerd om mijn benen dicht te houden’

Met een uitstekende redding voorkwam Thibaut Courtois de 1-1 in de wedstrijd tussen België en Panama. De sluitpost zag de Rode Duivels vervolgens de score uitbreiden naar 3-0, waardoor de Belgen het WK startten met een comfortabele zege. “Ik gooide mijn lichaam voor de bal”, analyseert Courtois de redding in gesprek met Sporza.

“Van Lionel Messi heb ik geleerd om mijn benen dicht te houden”, lacht de 26-jarige doelman, die doelt op de tegendoelpunten in de Champions League-wedstrijd tussen Barcelona en Chelsea (3-0). “De supporters denken dat een match tegen Panama niet moeilijk mag zijn, maar dit is het WK. Ze staan op het WK omdat ze het verdiend hebben. In de eerste helft waren wij misschien iets te gestructureerd en vonden we te weinig de vrije man.”

“Na die goal hebben we goed gespeeld. De bondscoach (Roberto Martínez, red.) had ons tijdens de rust ook goed gekalmeerd en had gezegd dat Panama het niet zou volhouden”, concludeert Courtois. Ook Kevin De Bruyne maakte zich na de eerste helft nog geen zorgen. “Dit is nu eenmaal hoe voetbal werkt. Op een WK hoef je nog niet top te zijn in het begin. Elke wedstrijd heeft andere moeilijkheden en elke moeilijkheid moet je oplossen. Dan maakt het niet uit op welke manier. Het hoeft niet altijd mooi te zijn.”

“Het moest geen ruime zege zijn. Mensen onderschatten alle ploegen op een WK. De eerste speeldag is de moeilijkste van alle wedstrijden. Iedereen is klaar om zich te tonen voor zijn land”, vervolgt de middenvelder van Manchester City, die beaamt dat het spel van de Belgen nog niet perfect was. “Het is moeilijk als zij met z'n elven achter de bal spelen. Het is dan niet mooi om te zien, maar het is wel lastig voor ons. Ze gaven ook alles voor een goed resultaat. Ze gingen ons niet zomaar laten winnen.”