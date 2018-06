Osorio tipt Lozano voor Premier League: ‘Hij is er goed genoeg voor’

Hirving Lozano is volgens de Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio klaar voor de stap naar de Premier League. De Mexicaanse buitenspeler van PSV tekende zondag voor het enige doelpunt van de wedstrijd tegen wereldkampioen Duitsland en zijn doelpunt bracht een aardbeving teweeg in Mexico-Stad. Osorio is zeer te spreken over Chucky en denkt dat zijn pupil er goed aan doet om na het WK een transfer te maken naar de hoogste Engelse divisie.

Lozano heeft pas een seizoen achter de rug bij PSV en zijn contract loopt door tot medio 2023, maar desondanks wordt de Mexicaans international regelmatig in verband gebracht met een stap hogerop. Arsenal en Liverpool werden in het recente verleden al gelinkt aan Lozano. “Door zijn transfer naar PSV heeft Hirving de volgende stap gezet”, vertelt Osorio aan Sky Sports. “Hij heeft ontzettend veel potentie. Met zijn kwaliteiten kan hij ontzettend ver komen. Hopelijk kan hij dat in zijn volgende wedstrijd voor ons laten zien. Hij kan in iedere competitie spelen. Ik denk dat hij goed genoeg is voor de Premier League, daar heeft hij de tools voor.

De overwinning op Duitsland kwam volgens Osorio tot stand door een uitstekende voorbereiding. “We zijn zes maanden geleden begonnen om een plan te smeden. We moesten sommige dingen aanpassen in verband met blessures, maar we wilden sowieso snelle jongens gebruiken op de flanken. We kozen voor Lozano omdat hij onze snelste speler is. We braken uit met snelle aanvallen en creëerden enkele goede kansen voordat we ook echt scoorden”, zei hij volgens Reuters.

PSV telde vorig jaar ongeveer tien miljoen euro neer voor Lozano. Volgens Kees Ploegsma senior, voormalig PSV-manager en zaakwaarnemer, kunnen de Eindhovenaren dat bedrag dubbel en dwars terugverdienen. “Ik schatte hem voor het WK in op vijftien miljoen euro. Dat zal nu twintig zijn. Voor die jongen is dit een mooie opsteker. Doet-ie het nog een keer, dan zal het wel bingo zijn”, zei hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.