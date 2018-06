Martínez: ‘We zijn niet op slag meer favoriet geworden voor de wereldtitel’

België startte het WK maandagmiddag met een 3-0 zege op Panama. De Rode Duivels kwamen pas in de tweede helft tot scoren tegen de stugge Panamezen, maar bondscoach Roberto Martínez maakte zich geen zorgen over een valse start van het toernooi. “Panama was zoals verwacht een stugge ploeg”, zegt de Spaanse oefenmeester in gesprek met de VRT.

“De organisatie van Panama stond goed, maar we zijn geduldig gebleven en in de tweede helft hebben we dan kunnen profiteren van de kwaliteiten van spelers als Dries Mertens, Kevin De Bruyne of Romelu Lukaku. Ook De Bruyne had in bijna elke gevaarlijke aanval een voet en dat was mooi om te zien, net als onze teamspirit”, stelt Martínez. België won het duel met Panama uiteindelijk door treffers van Mertens en Lukaku (tweemaal).

“We wisten dat we rustig en geduldig moesten blijven. Panama speelde heel gesloten en het was gewoon zaak om iets vinden om daar verandering in te brengen”, vervolgt de keuzeheer van België, die van mening is dat zijn ploeg goed verdedigd heeft. “Als Panama leek te gaan counteren, verdedigden zelfs onze aanvallers vol overgave mee. Dat vind ik heel positief. Deze drie punten zijn een opluchting en nu kunnen we vooruitkijken naar de volgende wedstrijd.”

Martínez stelt dat er weinig is veranderd aan de verwachtingen na de eerste speeldag van het WK. “We zijn niet op slag meer favoriet geworden voor de wereldtitel. Elke wedstrijd is verschillend en laat ons maar gewoon focussen op het duel met Tunesië. Ook dat is een goede ploeg. We gaan nu goed recupereren.”