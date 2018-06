‘Opvolger Iniesta’ reageert op geruchten: ‘Iedereen ziet dat ik gelukkig ben’

BILD wist afgelopen vrijdag te melden dat Barcelona Ilkay Gündogan heeft geïdentificeerd als mogelijke opvolger van Andrés Iniesta. Het contract van de Duits international bij Manchester City loopt nog tot medio 2020 en in gesprek met Arab News geeft hij aan voorlopig nog niet te denken over een vertrek bij the Citizens.

“Ik heb nog genoeg tijd voordat mijn contract afloopt. Het hangt natuurlijk ook van de club af of ik blijf. Maar iedereen kan zien dat ik bij Manchester City heel gelukkig ben”, zegt Gündogan, die sinds 2016 in het shirt van the Citizens speelt. De kampioen van Engeland nam de middenvelder destijds voor circa 27 miljoen euro over van Borussia Dortmund.

“Door de manier van spelen en de mensen om me heen voel ik me heel gelukkig hier bij Manchester City. Ik geniet echt van het leven in Engeland”, vervolgt de 27-jarige middenvelder. Gündogan speelde afgelopen seizoen 48 wedstrijden voor Manchester City, waarin hij 6 keer scoorde en 7 assists leverde. “Het was geweldig om de Premier League te winnen, maar er zijn nog genoeg dingen die ik graag wil bereiken.”

“Bij City is iedereen er ieder seizoen op gebrand om zoveel mogelijk prijzen te winnen. Dat is dus wat we volgend seizoen en het jaar daarna zullen proberen”, besluit Gündogan, die momenteel met Duitsland actief is op het WK. In de eerste wedstrijd op het toernooi, die de titelverdediger teleurstellend met 0-1 verloor van Mexico, kwam de middenvelder niet in actie.