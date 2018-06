Mertens geeft met wereldgoal startschot voor ruime zege België

België heeft maandagavond geen fout gemaakt in de eerste wedstrijd op het WK. Het team van bondscoach Roberto Martínez maakte de favorietenrol waar tegen WK-debutant Panama: 3-0. Alle doelpunten vielen na rust; België speelde ondanks een duidelijk overwicht een moeizame eerste helft. Na rust brak Dries Mertens de ban met een schitterende volley, waarna Romelu Lukaku de eindstand bepaalde met een dubbelslag.

Het was eenrichtingsverkeer in Sochi. België greep Panama direct naar de keel, maar wist zichzelf niet te belonen voor de goede start. Panama bleef overeind in het eerste halfuur, ondanks meerdere mogelijkheden voor de Rode Duivels. Zo was een inzet van Yannick Ferreira Carrasco te zwak om doelman Jaime Penedo in de problemen te brengen. Na tien minuten speelde de Panamese vedette Román Torres de bal op erbarmelijk slechte wijze terug naar zijn keeper, waardoor Eden Hazard tussenbeide kwam. Vanuit een lastige hoek knalde de aanvaller het leer in het zijnet.

Mertens schoot eveneens in het zijner, terwijl Torres een voorzet van Kevin De Bruyne met meer geluk dan wijsheid tot naast het doel devieerde. Hazard mikte vanaf de rand van de zestien naast het doel; tien minuten voor rust vond hij doelman Penedo op zijn weg. Hoewel er dus veel doelgevaar was, kon bondscoach Martínez moeilijk tevreden zijn over de eerste helft. België opereerde slordig: passes kwamen vaak niet aan en de communicatie was soms ongelukkig. Men creëerde zelf weinig uitgespeelde aanvallen en probeerde het voornamelijk van afstand.

Panamese supporters juichten uitbundig na het fluitsignaal voor de rust, terwijl de Belgische voetballers gefrustreerd de kleedkamer opzochten. In de tweede helft België echter toch afstand te nemen van de underdog uit Centraal-Amerika. Kort na de onderbreking kreeg Panama de bal niet weggewerkt, waarna het leer in de hoek van het strafschopgebied terechtkwam bij Mertens. Die volleerde prachtig raak, over keeper Penedo: 1-0. Hij werd na Erwin Vandenbergh (1982, 1986), Jan Ceulemans (1986, 1990), Enzo Scifo (1986, 1990), Marc Degryse (1990, 1994) en Marc Wilmots (1998, 2002) de zesde Belg die op twee verschillende WK's scoorde; Lukaku zou later in de wedstrijd nummer zeven worden.

België ontsnapte even na de 1-0 aan de gelijkmaker: Thibaut Courtois wierp zichzelf goed voor de bal na een grote kans voor Michael Murillo, die wegliep bij Carrasco. Het was de enige serieuze kans voor Panama, voordat België het duel definitief naar zich toetrok. Zowel de 2-0 als de 3-0 kwam op naam van Lukaku. De spits kopte eerst raak op aangeven van De Bruyne, waarna hij werd gelanceerd door Hazard en afrondde met een stift. Lukaku is in bloedvorm: hij scoorde veertien keer in zijn laatste tien interlands. België deed dus wat het moest doen en treedt later in de groepsfase nog aan tegen Tunesië en Engeland.