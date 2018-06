Sporting ziet Rui Patrício na achttien jaar naar Premier League gaan

Wolverhampton Wanderers heeft zich versterkt met Rui Patrício, zo meldt de club maandagavond via de officiële kanalen. De Portugese doelman komt over van Sporting Portugal en heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract bij de nieuwkomer in de Premier League.

Het vertrek van de keeper bij Sporting Portugal komt niet geheel uit de lucht vallen. Samen met een aantal andere ploeggenoten had hij een transferverzoek ingediend, nadat de selectie van Sporting op een training was aangevallen door een groep van circa vijftig hooligans. De dertigjarige keeper speelde sinds 2000 bij de Portugese topclub, maar wilde hoe dan ook vertrekken na het incident. Nadat zijn tot medio 2022 doorlopende contract werd ontbonden, heeft hij de overstap kunnen maken naar the Wolves.

De Portugese goalie werd eerder dit jaar ook al in verband gebracht met een overstap naar Wolverhampton Wanderers. Van een transfer kwam het toen niet en dat had te maken met de eisen van zaakwaarnemer Jorge Mendes. “Van de transfersom van achttien miljoen euro, wilde hij meer dan zeven miljoen voor zichzelf houden”, zei voorzitter Bruno de Carvalho toen. Sporting werkte toen niet mee aan het vertrek, maar ziet zeventigvoudig international Rui Patrício alsnog naar Engeland verkassen.

Eerder vertrok bij Sporting al trainer Jorge Jesus al. Naar verwachting blijft het daar niet bij, want ook Bas Dost, Gelson Martins, William Carvalho en Bruno Fernandes hebben een verzoek ingediend om hun contract te laten ontbinden.