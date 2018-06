Van Anholt keert na mislukt avontuur in Verenigde Staten terug in Eredivisie

NAC Breda heeft zich versterkt met Pelé van Anholt. De Eredivisionist haalt de vleugelverdediger annex middenvelder transfervrij binnen, zo maakt NAC maandagavond wereldkundig. Van Anholt heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2020.

De 27-jarige Van Anholt tekende in juli 2017 een contract tot het eind van het seizoen bij LA Galaxy, met een optie voor een extra jaar. Hij liep in november een ernstige knieblessure op en mede daardoor besloot de club uit de Major League Soccer geen gebruik te maken van de optie. In totaal speelde Van Anholt maar vijf duels voor LA Galaxy. Hij herstelde in Nederland van zijn blessure en liet eerder deze maand weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

Die uitdaging heeft Van Anholt bij NAC gevonden. "Ik ben blij dat ik vandaag heb mogen tekenen voor deze mooie club", vertelt de rechtsback. Hij had direct een goed gevoel tijdens de gesprekken met NAC, geeft hij aan. "In mijn carrière heb ik vaak genoeg in het Rat Verlegh Stadion gespeeld, ik ken de Avondjes NAC dus zeker en ben blij dat ik die komend seizoen veelvuldig mee mag maken. Ik heb de afgelopen maanden hard gewerkt aan mijn herstel en ben inmiddels weer topfit. Ik kan niet wachten om aan het seizoen te beginnen."

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 18 Jun 2018 om 9:27 (PDT)

Van Anholt begon zijn profcarrière in het seizoen 2010/11 bij FC Emmen, op huurbasis van sc Heerenveen. Na een jaar in Drenthe keerde hij terug in Friesland. Van Anholt bracht vijf seizoenen door bij Heerenveen, waarin hij tot 127 competitieduels kwam. Hij vertrok in 2016 naar Willem II en bleef een jaar actief bij de rivaal van NAC; in die periode speelde Van Anholt 23 wedstrijden in de Eredivisie. Met de komst van Van Anholt verzekert NAC zich van de eerste versterking voor komend seizoen.

Technisch directeur Hans Smulders ziet Van Anholt als een ervaren, multifunctionele speler. "Hij is bekend met de Eredivisie en kent de verwachtingen op het hoogste niveau", legt de beleidsbepaler uit. "Daarmee is hij een gewenste aanvulling voor de selectie. We zijn blij dat we hem hebben kunnen overtuigen om voor NAC te komen spelen en hem kunnen presenteren als nieuwe aanwinst voor onze club."