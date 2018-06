‘Als Mike wat zegt, dan moet hij wel de hele waarheid vertellen’

Ferry de Haan heeft in gesprek met RTV Rijnmond van zich afgebeten na een interview van Mike van Duinen, waarin de spits aangaf ‘zeer ontstemd’ te zijn over de handelswijze van Excelsior bij zijn eventuele transfer naar PEC Zwolle. Volgens de algemeen directeur van de Kralingers heeft Van Duinen niet de hele waarheid verteld.

Volgens Van Duinen wil Excelsior dat hij afziet van een deel van de transfersom waar hij recht op heeft, anders gaat de transfer naar PEC Zwolle niet door. Het zou betekenen dat Van Duinen bijna dertigduizend euro moet laten schieten. “Ik heb nog een contract voor één seizoen en Excelsior heeft mij transfervrij gekregen. Ik kan mij nu verbeteren en de club wil er nóg meer geld uitslepen. Dat stuit me tegen de borst", liet de aanvaller in een eerder stadium al in de media optekenen.

Volgens De Haan steekt de vork anders in de steel. "Als Mike wat zegt, dan moet hij wel de hele waarheid vertellen'', reageert De Haan. PEC Zwolle heeft naar verluidt 750.000 euro geboden, terwijl Excelsior vasthoudt aan een vraagprijs van 825.000 euro. De Haan wil er niet teveel over kwijt. "De bal ligt niet bij mij. Er is genoeg via de media gecommuniceerd door alle partijen. Dat hebben wij nooit gedaan en dat zullen we nu ook niet doen. We zijn met Zwolle in contact en daar zal binnenkort meer duidelijk over komen."

Excelsior is door het naderende vertrek van Van Duinen nog op zoek naar een aanvallende versterking. Lars Veldwijk was in beeld bij De Haan, maar de spits heeft FC Groningen ingeruild voor Sparta Rotterdam. Daar werd de aanvaller afgelopen zaterdag gepresenteerd.