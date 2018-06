‘Hij komt naar Feyenoord om de volgende stap in zijn carrière te maken’

Denny Landzaat heeft maandag zijn handtekening gezet onder zijn contract bij Feyenoord. De nieuwe assistent van Giovanni van Bronckhorst komt over van AZ, zoals eerder werd aangekondigd. De oud-speler van onder meer Ajax, MVV, Willem II en Wigan Athletic heeft zich voor twee jaar aan de club uit Rotterdam verbonden.

Onder het toeziend oog van technisch directeur Martin van Geel zette Landzaat in De Kuip zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2020. “Ik hoop de spelers op een manier te kunnen bereiken zoals ik dat bij AZ heb gedaan”, reageert de nieuwe rechterhand van Van Bronckhorst op de clubwebsite. “Het is mooi dat ik nu mijn contract hier heb ondertekend en dat we volgende week ook echt beginnen.”

“Na zijn actieve carrière heeft hij al een aantal jaren ervaring opgedaan bij AZ en komt hij naar Feyenoord om de volgende stap in zijn loopbaan te maken. Hij zal heel dicht bij de spelers staan om hen individueel te begeleiden”, aldus Van Geel in een eerste reactie. “Hij kent Gio en Roy (Makaay, red.) vanuit zijn voetbalverleden en dat schept een band. Dat geeft heel veel duidelijkheid naar elkaar en dan hoef je amper of zelfs helemaal niet te wennen. Dan voelt dat heel vertrouwd en goed.”

Landzaat kijkt uit naar de samenwerking met Van Bronckhorst. “We kennen elkaar goed als collega’s, zowel binnen als buiten het veld. Je houdt elkaar natuurlijk goed in de gaten en hij heeft de afgelopen jaren goed werk verricht bij Feyenoord, dan is het mooi dat hij je wil toevoegen aan zijn technische staf. En daarin meegeteld de club Feyenoord en de jaren dat ik hier heb gewerkt, dan is dit een heel mooie stap.”