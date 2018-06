AS Roma beloont trainer voor beste Europese prestatie in 34 jaar

Eusebio Di Francesco en AS Roma gaan langer met elkaar door. De nummer drie van het afgelopen Serie A-seizoen heeft het contract van de oefenmeester met een jaar verlengd, tot medio 2020. Di Francesco staat sinds de zomer van 2017 aan het roer bij Roma. Hij loodste de club vorig seizoen naar de halve finale van de Champions League: de beste prestatie in Europees verband in 34 jaar.

Di Francesco, die Luciano Spalletti vorig jaar opvolgde, reageert verheugd op zijn nieuwe contract. "Ik ben erg blij om dit avontuur voort te zetten met Roma en onze fantastische fans. Het vertrouwen dat ik krijg van de voorzitter en de directeurs maakt me trots", vertelt de 48-jarige oud-speler van Roma op de website van de club. "Ik hoop ze volgend seizoen terug te kunnen betalen met een nog beter seizoen dan het vorige."

Voorzitter Jim Pallotta is zeer tevreden over het eerste seizoen van Di Francesco. Een jaar geleden had Pallotta twee doelstellingen uitgestippeld voor de nieuwe trainer: hij wilde iemand die 'het beste haalt uit de spelers van ons eerste elftal én onze talentvolle jeugdspelers laat doorstromen'. "Het lijkt me duidelijk dat beide doelen behaald zijn in het eerste seizoen van Eusebio. De continuïteit en stabiliteit die zijn contractverlenging met zich meebrengt, is belangrijk voor de club."

Di Francesco stond 51 keer aan de zijlijn tijdens wedstrijden van Roma: hij won er 29, remiseerde 10 keer en verloor 12 duels. Hij werkt in de hoofdstad samen met Kevin Strootman en Rick Karsdorp. Binnenkort moet ook Justin Kluivert de overstap maken naar Roma: de buitenspeler van Ajax is al medisch gekeurd, maar zijn transfer is nog niet bevestigd. I Giallorossi zijn tot slot bezig met de komst van ploeggenoot Hakim Ziyech.