‘Frenkie de Jong voldoet nog niet aan profiel van Barcelona’

Barcelona ziet Frenkie de Jong niet als een directe versterking. De landskampioen van Spanje heeft weliswaar belangstelling voor de middenvelder, maar ziet De Jong liever nog een jaar bij Ajax voetballen. Dat schrijft Sport maandag. Het is daarbij niet duidelijk of Barcelona inzet op een verhuur van De Jong aan Ajax, of dat men pas in 2019 zaken wil doen.

Sport somt zes middenvelders op die er goed op staan in Camp Nou. Na het vertrek van Andrés Iniesta naar Vissel Kobe heeft Barcelona een profiel opgesteld in de zoektocht naar een nieuwe middenvelder: de aanwinst is maximaal 28 jaar en moet direct een toegevoegde waarde zijn. Wat de situatie lastiger maakt, is dat 'elke club' weet dat Barcelona honderd miljoen euro te besteden heeft: dat bedrag was immers vrijgemaakt voor de komst van Antoine Griezmann, die niet doorgaat.

Allereerst wordt Christian Eriksen genoemd als kandidaat. Tottenham Hotspur toont zich vooralsnog echter niet bereid om te onderhandelen over een transfer van de middenvelder. Een terugkeer van Thiago Alcântara van Bayern München lijkt daarom realistischer. Sport houdt daarbij rekening met een transfersom van vijftig miljoen euro plus Lucas Digne, die de omgekeerde weg moet bewandelen. Miralem Pjanic is ook in beeld, maar wordt in april 29 jaar en mede daardoor twijfelt Barcelona over zijn komst.

Adrien Rabiot beschikt over een aflopend contract bij Paris Saint-Germain, waardoor Barcelona een goede onderhandelingspositie heeft. Aleksandr Golovin, die in het openingsduel tussen Rusland en Saudi-Arabië (5-0) op het WK eenmaal scoorde en twee assists gaf, wordt ook gevolgd door Barcelona; zijn contract loopt nog drie seizoenen door. "Ik ben op de hoogte van de geruchten, ze waren moeilijk te missen", was het enige wat de 22-jarige middenvelder van CSKA Moskou er zondag zelf over kwijt wilde.

Tot slot wordt dus De Jong genoemd. Er doken de afgelopen weken echter berichten op dat directeur voetbalzaken Marc Overmars besloten heeft om zijn poot stijf te houden en geen afscheid te nemen van De Jong. "Dan hoeft er helemaal geen discussie te zijn toch?", vroeg De Jong maandag zelf in gesprek met AT5. "Ik kan als voetballer natuurlijk niet beloven dat ik volgend seizoen nog bij Ajax speel. Er kan morgen een club komen die zoveel biedt dat je weg bent. Maar zoals het er nu voorstaat, blijf ik hier."