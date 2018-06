‘Ik maakte me zorgen, iedere keer als hij viel werd er gefloten’

Brazilië opende zondagavond zijn WK met een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland en Neymar was na afloop niet echt te spreken over de speelstijl van de tegenstander. De sterspeler van de Goddelijke Kanaries had het behoorlijk zwaar te verduren en kreeg uiteindelijk tien overtredingen mee, één minder dan het WK-record van Alan Shearer. Stephan Lichtsteiner is vooral blij dat het zijn ploeg gelukt is om Neymar van scoren af te houden.

“Het is erg moeilijk om tegen hem te spelen. Hij is snel, hij is technisch, je moet hem de hele tijd in de gaten houden omdat hij zo gevaarlijk is. Het is een grote uitdaging”, reageerde hij na de wedstrijd tegenover verslaggevers. “En ik maakte me een beetje zorgen over de scheidsrechter. Iedere keer als hij viel werd er gefloten voor een overtreding, dus dat maakte het lastig.”

“Je denkt dan bij jezelf: ‘ik moet niet te agressief zijn’, want elke keer dat hij onderuit ging was het een overtreding. Daarom moest ik voorzichtig zijn”, ging de aanvoerder van de Zwitsers, die verder tevreden was met de wedstrijd, verder. “Ik denk dat we een beetje een mix hebben. We zijn fysiek sterk en we verdedigen goed, maar we hebben ook laten zien dat we kunnen aanvallen. We wisten dat Neymar gevaarlijk zou zijn, dus Valon Behrami, Fabian Schär en ik moesten goed samenwerken om hem af te stoppen.”

“Verder was het een bijna perfecte wedstrijd. Het wordt belangrijk om dit teamwork ook in de volgende wedstrijd voort te kunnen zetten, aangezien we dan weer nieuwe situaties tegen zullen komen. Misschien is het wel een voordeel om een grote ploeg als Brazilië als eerste tegen te komen. Misschien kenden ze ons nog niet zo goed en hebben ze dat gevoel voor het toernooi nog niet zo. De eerste wedstrijd is nooit makkelijk voor een groot land, maar Zwitserland heeft ook een goed team en we hebben een goed punt veroverd.”