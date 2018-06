Ritzmaier keert terug in Oostenrijk na transfervrij vertrek bij PSV

Marcel Ritzmaier heeft een nieuwe club gevonden. De middenvelder, wiens aflopende contract bij PSV niet werd verlengd, vervolgt zijn loopbaan bij Wolfsberger AC. De club uit de Oostenrijkse Bundesliga heeft Ritzmaier vastgelegd voor een seizoen, met een optie voor een extra jaar. Dat laat Wolfsberger weten via de officiële clubkanalen.

Ritzmaier kreeg begin april te horen dat hij geen toekomst had bij PSV. De 25-jarige Oostenrijker stond sinds februari 2010 onder contract in Eindhoven, maar kwam in acht jaar slechts negen keer in actie voor het eerste elftal. Hij speelde 42 keer voor Jong PSV en werd bovendien verhuurd aan SC Cambuur, NEC en Go Ahead Eagles. Ook die verhuurperiodes leverden voor PSV niet het gewenste resultaat op.

Afgelopen seizoen verdween Ritzmaier uit de A-selectie en speelde hij alleen nog maar voor Jong PSV. De linkspoot keert nu dus terug in Oostenrijk; PSV had hem overgenomen van Austria Kärnten. Overigens koos de landskampioen er ook voor om Dani van der Moot, Philippe Rommens en Bram van Vlerken transfervrij te laten vertrekken na het aflopen van hun contracten.